Отдохнувший в сауне пензенец захотел порулить и угнал такси

32-летнего жителя Пензы ждет суд за угон такси. На преступление мужчина пошел после отказа таксиста пустить его за руль.

Как установила полиция, в тот день пензенец отдыхал в сауне с друзьями и употреблял алкоголь. Через некоторое время горожанин собрался домой и попросил приятеля вызвать ему такси.

По дороге пензенец настойчиво просил водителя передать ему управление и позволить прокатиться, но получал отказ за отказом. Когда машина прибыла по адресу, беспокойный пассажир якобы вышел, а таксист заглушил двигатель и покинул салон, отправившись по личным делам.

Пензенец воспользовался этим, открыл дверь, сел на водительское место, завел двигатель и поехал вдоль домов. Продолжить поездку помешала яма - автомобиль влетел в нее, получил повреждения и остановился.

В этот момент на место ДТП прибежал таксист. Он вызвал полицию.

По факту угона возбудили уголовное дело, сейчас его расследование завершилось. Пензенцу грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в региональном УМВД РФ.