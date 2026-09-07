В Кузнецком районе нетрезвый тесть тяжело ранил зятя ножом

64-летнего жителя села Комаровка Кузнецкого района ждет суд. Будучи нетрезвым, он тяжело ранил своего зятя.

По версии следствия, 26 июня этого года родственники повздорили у дома на улице Молодежной. Разозленный тесть схватил лежавший на крыльце разделочный нож и ударил 39-летнего мужчину в живот.

Нанесенный здоровью пострадавшего вред квалифицировали как тяжкий.

На данный момент расследование дела завершено, материалы вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в областной прокуратуре.

Ранее в Пензе вынесли приговор 33-летней горожанке, обвиняемой в убийстве сожителя-сверстника. На суде женщина заявила, что тот сам наткнулся на нож, однако ее слова были опровергнуты собранными доказательствами.