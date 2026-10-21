16-летнего пензенца осудили за продажу банковской карты

Криминал

16-летнего пензенца осудили за продажу банковской карты
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Суд вынес приговор 16-летнему жителю Пензы, продавшему банковскую карту для совершения нелегальных переводов.

В начале августа этого года он обменялся контактами с мужчиной, предложившим легкий заработок, и в тот же день поделился идеей со своим знакомым.

Тот согласился и на следующий день отдал приятелю банковскую карту, оформленную на свое имя. К «пластику» прилагались стикер, логин и пароль для доступа к счету.

Потом подросток отдал все полученное заказчику и получил за услугу 5 000 рублей.

«Впоследствии с помощью расчетных счетов, привязанных к банковской карте и стикеру, осуществлены неправомерные операции с денежными средствами на общую сумму более 80 000 рублей», - сообщили в региональном СУ СКР.

Суд оштрафовал юного пензенца на 35 000 рублей.

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