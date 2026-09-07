Пензенца будут судить за призывы к насилию по нацпризнаку

Криминал

Пензенца будут судить за призывы к насилию по нацпризнаку
Печать
Max

47-летнего жителя Пензенской области будут судить за публичные призывы к экстремизму.

Будучи активным сторонником националистических взглядов ультраправой направленности, мужчина призывал к насильственным действиям по национальному признаку в отношении выходцев из стран Центральной Азии.

Деятельность пензенца пресекли сотрудники регионального УФСБ России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его расследование уже завершено, материалы направлены на рассмотрение в суд, уточнили в управлении.

Ранее по аналогичной статье обвинили 34-летнего жителя области, который разместил в интернете материалы с побуждением к насильственным действиям в отношении отдельной социальной группы населения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
фсб экстремизм суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!