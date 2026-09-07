Пензенца будут судить за призывы к насилию по нацпризнаку

47-летнего жителя Пензенской области будут судить за публичные призывы к экстремизму.

Будучи активным сторонником националистических взглядов ультраправой направленности, мужчина призывал к насильственным действиям по национальному признаку в отношении выходцев из стран Центральной Азии.

Деятельность пензенца пресекли сотрудники регионального УФСБ России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его расследование уже завершено, материалы направлены на рассмотрение в суд, уточнили в управлении.

Ранее по аналогичной статье обвинили 34-летнего жителя области, который разместил в интернете материалы с побуждением к насильственным действиям в отношении отдельной социальной группы населения.