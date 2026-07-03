Жителю региона придется ответить за размещенные в интернете материалы

Криминал

Жителю региона придется ответить за размещенные в интернете материалы
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34-летнего жителя Пензенской области подозревают в публичных призывах к экстремизму.

Мужчина разместил в интернете материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к насильственным действиям в отношении отдельной социальной группы населения.

Сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили эти материалы во время мониторинга.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело.

Сейчас оперативники устанавливают обстоятельства преступления и документируют дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта.

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