Жителю региона придется ответить за размещенные в интернете материалы

34-летнего жителя Пензенской области подозревают в публичных призывах к экстремизму.

Мужчина разместил в интернете материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к насильственным действиям в отношении отдельной социальной группы населения.

Сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили эти материалы во время мониторинга.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело.

Сейчас оперативники устанавливают обстоятельства преступления и документируют дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта.