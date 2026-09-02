Ревнивый нижнеломовец пригрозил женщине топором

50-летняя жительница Нижнего Ломова чуть не пострадала от рук своего сожителя. Она сама обратилась в полицию.

Полицейские задержали агрессора на месте. 48-летний мужчина во всем сознался.

Как выяснилось, накануне инцидента женщина ходила в гости к родственникам. Партнер не знал о ее планах, поэтому по возвращении подруги учинил допрос, где та была и с кем.

Ответы показались мужчине неубедительными, так что он быстро перешел к оскорблениям. Разгорелся скандал, ревнивец схватил стоявший у стены топор и замахнулся на возлюбленную, грозя расправой.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщили в областном УМВД.