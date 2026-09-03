Праздничный вечер в Сосновоборске закончился ударами обухом топора

Криминал

Праздничный вечер в Сосновоборске закончился ударами обухом топора
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29-летнего жителя Сосновоборска осудили за причинение тяжкого вреда здоровью. Преступление произошло во время рождественского застолья.

7 января мужчина отмечал праздник у матери, компанию составили его сестра со своим 21-летним другом. Через некоторое время старший гость собрался уходить и посоветовал младшему сделать то же самое, а женщинам - прекращать пить.

Вечером он вернулся к родительнице, но дверь никто не открыл, хотя празднование продолжалось. Оскорбленный сосновоборец разбил топором окно на кухне и влез внутрь.

В спальне он увидел отдыхающего парня своей сестры и, разозлившись, ударил его обухом по правому плечу и голове, уточнили в областной прокуратуре.

Мужчина сам вызвал полицию, признал вину, раскаялся, извинился перед пострадавшим и заплатил ему 50 000 рублей как компенсацию морального вреда. Молодой человек попросил суд не наказывать брата своей девушки слишком строго.

С учетом всех обстоятельств агрессора приговорили к 2 с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год, сообщили в пресс-службе областного суда.

Мужчину взяли под стражу в зале заседаний. Он подал апелляцию, но жалоба осталась без удовлетворения. Приговор вступил в силу.

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