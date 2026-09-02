Пензенцу вынесли приговор за переводы террористам

63-летнего жителя Пензенской области признали виновным в содействии террористической деятельности.

С августа 2023 года по июнь 2024-го пензенец неоднократно перечислял деньги в поддержку проукраинского движения, внесенного в реестр террористических организаций и запрещенного в России.

Всего мужчина отправил 16,7 тыс. рублей.

Дело рассмотрел Центральный окружной военный суд. Пензенца приговорили к 8 годам лишения свободы. Первые 2 года он проведет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в региональном УФСБ России.