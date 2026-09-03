В Пензенском районе мужчина погиб во время спила дерева

Криминал

В Пензенском районе мужчина погиб во время спила дерева
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В Пензенском районе завершили расследование уголовного дела по факту гибели 44-летнего мужчины на даче. В его смерти обвинили 32-летнего жителя областного центра.

Как установило следствие, 13 июня этого года мужчины валили деревья на участке. Младший спилил ствол, не убедившись в том, что помощник отошел на безопасное расстояние. В результате на того упало дерево, мужчина скончался на месте от полученных травм.

Пензенцу предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в региональном СУ СКР.

Ранее в Наровчатском районе осудили 21-летнего юношу, по вине которого при валке деревьев погиб 36-летний мужчина.

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