Пензенцу вынесли приговор за взятку сотруднику ФСБ

63-летнего жителя Пензы признали виновным в даче взятки оперуполномоченному регионального управления ФСБ России.

Согласно материалам дела, мужчина не хотел, чтобы компрометирующим его и сына результатам оперативно-разыскных мероприятий дали ход. В этом случае им грозило бы лишение гражданства и выдворение из России.

26 февраля 2025 года пензенец лично передал сотруднику УФСБ 500 000 рублей, положив их на приборную панель автомобиля. Оперуполномоченный от денег отказался.

На суде злоумышленник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 2 500 000 рублей.

«Вместе с тем, учитывая срок задержания гражданина в порядке статей 91, 92 УПК РФ и время содержания под домашним арестом, суд постановил смягчить назначенное осужденному наказание в виде штрафа до 2 300 000 рублей», - сообщили в Октябрьском районном суде Пензы.

Взятку конфисковали в доход государства.

Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.