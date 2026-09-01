Пензячке не удалось вернуть себе конфискованный судом автомобиль

38-летняя жительница Пензы осталась без машины из-за склонности ездить в нетрезвом состоянии.

Проблемы с законом у женщины уже были: в 2023 году ее оштрафовали и лишили прав за отказ пройти медицинское освидетельствование. Тем не менее 4 июня 2025-го она снова села за руль своего Skoda Rapid в состоянии опьянения.

Около дома № 28 на улице Лесной в поселке Десятая Артель (Бессоновский район) автолюбительница не справилась с управлением и съехала в кювет. На место происшествия прибыли инспекторы ДПС.

«Согласно их показаниям, от водителя исходил резкий запах алкоголя, в салоне автомобиля находились бутылки из-под пива. Ремнем безопасности женщина пристегнута не была. В ходе проведения химико-токсикологического исследования в ее крови был обнаружен этиловый алкоголь в концентрации 2,72 г/л», - сообщили в Пензенском областном суде.

Поскольку нарушение стало повторным, было возбуждено уже уголовное дело. Свою вину горожанка не признала и давать показания не стала, уточнили в областной прокуратуре.

Районный суд приговорил ее, с учетом наличия 2 малолетних детей и состояния здоровья, к 200 часам обязательных работ и лишил водительских прав на 1,5 года. Автомобиль конфисковали в доход государства.

Не согласившись с решением, адвокат осужденной подал апелляцию. Вышестоящая инстанция оставила ее без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.