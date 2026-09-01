Пензенца отправили в колонию на 5 лет за общение в Telegram

Пензенский областной суд вынес приговор 25-летнему жителю региона, признанному виновным в сотрудничестве с украинской организацией на конфиденциальной основе.

Молодой человек решил вступить в военизированное объединение, деятельность которого направлена против безопасности Российской Федерации и признана террористической, и для этого в Telegram установил контакт с представителем ВСУ.

Он поддерживал с ним отношения в целях оказания содействия иностранной стороне.

Сотрудники регионального управления ФСБ РФ выявили и пресекли такое общение. На пензенца завели уголовное дело.

Суд приговорил его к 5 годам колонии общего режима.