Городищенца приговорили к 11 годам колонии из-за наркотиков

Криминал

Городищенца приговорили к 11 годам колонии из-за наркотиков
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40-летнего жителя Городища осудили за сбыт и покушение на сбыт наркотиков.

В ноябре 2025 года мужчина купил через Интернет запрещенное вещество, расфасовал его и оборудовал тайники на территории района.

Реализовать товар ему тогда не удалось благодаря правоохранителям, которые нашли закладки и изъяли 2,51 грамма наркотика.

Тем не менее в январе 2026-го городищенец сумел продать своему знакомому вещество массой не менее 0,007 грамма.

На суде мужчина полностью признал вину. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

«Использованные при совершении преступлений сотовые телефоны конфискованы в доход государства», - уточнили в областной прокуратуре.

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