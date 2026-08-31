Пензячка скончалась от побоев нетрезвого приятеля

34-летнему пензенцу предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть.

В августе 2026 года молодой человек ночью встретил свою 44-летнюю приятельницу на улице. Они решили сходить в гости к общей знакомой, проживающей в 2-м Токарном проезде. Дверь никто не открыл, и пара устроилась выпивать около дома.

Во время разговора друзья поссорились. Мужчина высказал подруге претензию за обращение в полицию, та все отрицала.

«Я ее толкнул на крыльцо. Она упала правой стороной на ступеньку, после чего я нанес ей 3 удара в область левого бока ногой и 2 удара в область того же бока кулаком», - рассказал горожанин.

Вскоре компаньоны помирились и продолжили вместе выпивать.

Через 2 дня пострадавшая скончалась у себя дома. Сообщение об обнаружении тела с признаками насильственной смерти поступило в полицию. Гибель из-за травм грудной клетки подтвердила экспертиза, уточнили в областном УМВД.

Пензенца задержали, вину он признал. На время следствия его взяли под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщили в региональном СУ СКР.