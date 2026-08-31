Пензячка скончалась от побоев нетрезвого приятеля

Криминал

Пензячка скончалась от побоев нетрезвого приятеля
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34-летнему пензенцу предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть.

В августе 2026 года молодой человек ночью встретил свою 44-летнюю приятельницу на улице. Они решили сходить в гости к общей знакомой, проживающей в 2-м Токарном проезде. Дверь никто не открыл, и пара устроилась выпивать около дома.

Во время разговора друзья поссорились. Мужчина высказал подруге претензию за обращение в полицию, та все отрицала.

«Я ее толкнул на крыльцо. Она упала правой стороной на ступеньку, после чего я нанес ей 3 удара в область левого бока ногой и 2 удара в область того же бока кулаком», - рассказал горожанин.

Пензячка скончалась от побоев нетрезвого приятеля

Вскоре компаньоны помирились и продолжили вместе выпивать.

Через 2 дня пострадавшая скончалась у себя дома. Сообщение об обнаружении тела с признаками насильственной смерти поступило в полицию. Гибель из-за травм грудной клетки подтвердила экспертиза, уточнили в областном УМВД.

Пензенца задержали, вину он признал. На время следствия его взяли под стражу.

Пензячка скончалась от побоев нетрезвого приятеля

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщили в региональном СУ СКР.

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