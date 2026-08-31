В Белинском районе водителя осудили за поддельные права

56-летнего жителя Белинского района осудили за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения.

В декабре 2025 года мужчина нашел интернете информацию об изготовлении документа и по телефону договорился о покупке.

В мессенджере он переслал копию паспорта и свое фото, потом перевел 80 000 рублей. Готовую фальшивку прислали по почте.

В июне 2026-го ехал на «Оке» по трассе Тамбов - Пенза. На 165-м километре (у пересечения с дорогой, ведущей к Белинскому) автомобиль остановили сотрудники ДПС. Инспекторы определили подделку по явным признакам.

«Бланк предъявленного удостоверения не соответствовал способам воспроизведения изображения и элементам защиты бланкам водительского удостоверения, установленного образца», - пояснили в Белинском районном суде.

Суд назначил нарушителю закона наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.