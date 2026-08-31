Выгодное предложение обернулось для пензячки миллионными кредитами

51-летняя пензячка попала в долговую кабалу после того, как приняла приглашение на доходную должность.

«Оказавшись в трудной семейной ситуации, я решила найти себе подработку на сайте вакансий. Мне позвонил работодатель и предложил должность финансового аналитика. Мое обучение проходило по видео-конференц-связи, затем меня пригласили на собеседование в Москву», - рассказала обманутая женщина.

В столице ее убедили, что самый быстрый путь к большому заработку - торговля криптовалютой, и чем крупнее инвестиции, тем выше прибыль.

«Нельзя было им не поверить. Все было очень понятно и корректно объяснено», - отметила пензячка.

Она вложила в псевдобизнес сначала личные накопления, а потом под психологическим давлением оформила несколько кредитов в разных банках - суммарно вышло 4 500 000 рублей.

Деньги она передала аферистам, пообещавшим перевести их в криптокошелек. Несколько месяцев в личном кабинете приложения отображался рост дохода. Однако, когда пришло время выводить прибыль, доступ к платформе пропал и кошелек оказался заблокирован. Через некоторое время жертва аферистов осознала произошедшее и обратилась в полицию.

«Я очень много слышала про подобные схемы, но никогда не думала, что сама в этом окажусь», - заключила горожанка.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, уточнили в региональном УМВД.