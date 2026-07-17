62-летний житель Пензенской области финансировал террористов

Криминал

62-летний житель Пензенской области финансировал террористов
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Еще один житель Пензенской области предстанет перед судом за финансирование терроризма. Обвинение предъявлено 62-летнему мужчине.

С августа 2023 года по июнь 2024-го он неоднократно перечислял деньги в поддержку организации, признанной террористической и запрещенной в Российской Федерации.

Всего пензенец отправил 16,7 тыс. рублей.

«Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд», - сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что 39-летнего жителя Пензенской области, который разделял антироссийские настроения и не раз переводил деньги проукраинской организации, приговорили к 14 годам лишения свободы.

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