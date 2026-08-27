Жительница Пачелмы проявила фантазию, чтобы избавиться от займа

56-летняя жительница Пачелмы предстанет перед судом за ложный донос. Мотивом преступления у нее стало нежелание расставаться с деньгами.

В июле 2025 года сельчанка заключила договор займа с микрокредитной организацией, а когда ей начали напоминать о долге, придумала выход.

Чтобы не платить, женщина в марте 2026-го обратилась в полицию. Она заявила, что кредит оформили неизвестные, завладевшие доступом к ее аккаунту.

Правоохранители начали проверку и нашли в телефоне псевдожертвы мошенников сообщения с кодами для оформления договора и уведомления о перечислении средств.

«После предъявления доказательств она написала явку с повинной, полностью признала вину в совершении заведомо ложного доноса», - сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд.