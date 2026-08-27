55-летняя пензячка устроила гонки с ДПС

Криминал

55-летняя пензячка устроила гонки с ДПС
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55-летнюю пензячку наказали за нетрезвое вождение. Своей Hyundai Creta она уже лишилась, а впереди ждет суд.

Женщину ранее привлекали к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. В ночь на 29 марта горожанка снова села за руль после того, как пила спиртное.

Сотрудники ДПС заметили иномарку в центре Пензы, когда автолюбительница нарушила правила. Требования остановиться она проигнорировала и попыталась скрыться от преследования.

После погони инспекторы все же перехватили автомобиль. Состояние женщины определили по очевидным признакам: резкий запах алкоголя, неустойчивость позы и нарушение речи. От прохождения освидетельствования она отказалась и в этот раз.

Во время предварительного следствия на Hyundai наложили арест. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в областной прокуратуре.

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