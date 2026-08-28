Пензенец организовал скидку на клавиатуру для сына и поплатился

46-летнего жителя Пензы подозревают в краже из магазина техники. Мужчина не пожелал платить полную сумму за компьютерную клавиатуру, которая потребовалась сыну.

Горожанин увидел, что нужное ему устройство стоит около 5 000 рублей. Решив сэкономить, он переклеил ценник с более дешевой модели на ту, что была ему нужна, а после прошел на кассу самообслуживания, где заплатил всего 500 рублей.

После этого злоумышленник ушел из магазина. Клавиатуру он передал сыну.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Пензенцу грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в региональном УМВД РФ.

Ранее в Пензе двое подростков похитили из магазина продукты на сумму 24 000 рублей. Большую часть «добычи» они съели, остальное отдали бездомным кошкам.