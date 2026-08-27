Пензенец похитил выделенные минсельхозом 9 млн рублей

Криминал

Пензенец похитил выделенные минсельхозом 9 млн рублей
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37-летнего жителя Пензы осудили за мошенничество с государственными деньгами. Мужчина похитил 9,1 млн рублей.

Сумму выделило региональное министерство сельского хозяйства, часть ее - это средства федерального бюджета. Деньги предназначались для развития семейных ферм и грантов «Агропрогресс».

«Похищенные денежные средства возвращены в доход государства в полном объеме», - сообщили в УФСБ России по Пензенской области.

Мужчине назначили наказание в виде штрафа в 1 млн рублей.

Ранее стало известно о мошенничестве, в котором обвинили председателя совета директоров «Областного агропромышленного холдинга». Он организовал продажу древесины в обход счетов холдинга. Ущерб превысил 3 млн рублей.

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