Пятерых юных пензенцев ждет суд за угоны и кражи из автомобилей

В Пензе компанию приятелей (всего в ней 5 человек и только одному из них исполнилось 18) обвинили в угонах машин и кражах их них.

По версии следствия, в ночь на 16 декабря 2025 года двое несовершеннолетних друзей заметили на проспекте Строителей припаркованную машину, которая оказалась незапертой. Товарищи залезли в салон, запустили двигатель и стали кататься по дорогам Пензы и области. Автомобиль они бросили в Колышлейском районе.

Второй угон совершен 10 марта этого года. Его инициатором стал 18-летний пензенец. Он привлек к делу двух приятелей, заявив, что им якобы ничего не грозит за преступление, ведь они несовершеннолетние.

Подельники проникли в салон машины, оставленной на проспекте Победы, завели двигатель и какое-то время ездили по областному центру. Они оставили автомобиль на улице Мира.

Кроме того, двое несовершеннолетних из этой компании занимались еще и кражами из машин. С 24 сентября по 8 ноября 2025 года из салонов трех автомобилей они забрали магнитолы, видеорегистратор, инструменты для ремонта.

«Вину в совершении инкриминируемых деяний соучастники признали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в региональном СУ СКР.