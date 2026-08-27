Воры унесли стройматериалы с площадки в Бессоновском районе

Двое 22-летних каменцев попались на краже со стройки в Бессоновском районе. Молодые люди признали вину.

Один из них раньше трудился на объекте, поэтому знал, что территория не охраняется, а рабочие хранят инструменты в вагончиках.

Подельники приехали на площадку ночью на грузовике. Машину оставили в ближайшей лесополосе, дальше пошли пешком, перелезли через ограждение и вскрыли две бытовки, отжав монтировкой окна и двери.

Молодые люди похитили инструменты, строительные смеси и материалы, метизы, отнесли в автомобиль и уехали.

«Нас вычислили по камерам и задержали по горячим следам. Использовали бы в малом объеме, а остальное вернули. Что не вернули - компенсировали бы деньгами», - рассказал один из сообщников.

Часть добытого они успели продать, остальное изъяли полицейские для передачи законному владельцу. Общая сумма нанесенных ему убытков составила более 200 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, уточнили в региональном УМВД.

Во время следствия выяснилось, что один из фигурантов причастен к двум кражам из продуктовых магазинов в Каменском районе.