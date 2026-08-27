Воры унесли стройматериалы с площадки в Бессоновском районе

Криминал

Воры унесли стройматериалы с площадки в Бессоновском районе
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Двое 22-летних каменцев попались на краже со стройки в Бессоновском районе. Молодые люди признали вину.

Один из них раньше трудился на объекте, поэтому знал, что территория не охраняется, а рабочие хранят инструменты в вагончиках.

Воры унесли стройматериалы с площадки в Бессоновском районе

Подельники приехали на площадку ночью на грузовике. Машину оставили в ближайшей лесополосе, дальше пошли пешком, перелезли через ограждение и вскрыли две бытовки, отжав монтировкой окна и двери.

Воры унесли стройматериалы с площадки в Бессоновском районе

Молодые люди похитили инструменты, строительные смеси и материалы, метизы, отнесли в автомобиль и уехали.

«Нас вычислили по камерам и задержали по горячим следам. Использовали бы в малом объеме, а остальное вернули. Что не вернули - компенсировали бы деньгами», - рассказал один из сообщников.

Воры унесли стройматериалы с площадки в Бессоновском районе

Часть добытого они успели продать, остальное изъяли полицейские для передачи законному владельцу. Общая сумма нанесенных ему убытков составила более 200 000 рублей.

Воры унесли стройматериалы с площадки в Бессоновском районе

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, уточнили в региональном УМВД.

Во время следствия выяснилось, что один из фигурантов причастен к двум кражам из продуктовых магазинов в Каменском районе.

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