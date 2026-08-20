30-летнего пензенца осудили за реабилитацию нацизма

30-летнему жителю Пензы вынесли приговор за реабилитацию нацизма. Свое мнение он выражал в комментариях в чатах каналов мессенджера, уточнили в прокуратуре.

С сентября 2023 по октябрь 2024 года мужчина писал сообщения, в которых одобрял идеологию и практику нацизма во время Второй мировой войны. Он давал положительную оценку преступлениям, установленным приговором Международного военного трибунала, добавили в областном управлении СКР.

Пензенец полностью признал вину.

«По его ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, который предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление», - сообщили в областном суде.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В течение 2 лет мужчине запрещено администрировать сайты и размещать материалы в интернете.

В мае аналогичный приговор вынесли 25-летнему жителю Пензы. Он также в мессенджере отрицал факты, установленные Международным военным трибуналом для суда над военными преступниками, и распространял ложные сведения о деятельности СССР во время Второй мировой войны.