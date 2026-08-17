У 19-летнего сотрудника предприятия на проходной нашли патроны

В Нижнеломовском районе у 19-летнего юноши на проходной предприятия, где он работает, нашли боеприпасы.

Охранники во время личного досмотра обнаружили, что сотрудник пытается пронести в сумке патроны, и сразу сообщили об этом в полицию.

Экспертиза подтвердила: у юноши при себе были 8 охотничьих патронов калибра 7,62 мм, предназначенных для стрельбы из гражданского нарезного огнестрельного оружия, а также из военных винтовок.

«Молодой человек в ходе допроса признался в хранении боеприпасов. Задержанный утверждает, что патроны получил в подарок», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Юноше грозит до 5 лет лишения свободы.