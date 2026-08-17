Пострадавшая в ДТП пассажирка автобуса получит 40 000 рублей

Криминал

Пострадавшая в ДТП пассажирка автобуса получит 40 000 рублей
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В Пензе суд взыскал с владельца «Газели-Фермер» компенсацию морального вреда, причиненного в результате ДТП.

Машина под управлением мужчины столкнулась с автобусом Yutong, одна из пассажирок которого в итоге получила травму. Ей диагностировали ушиб мягких тканей головы.

Водителя грузопассажирского автомобиля признали виновником происшествия. Вместе с тем экспертиза не нашла у женщины кровоподтеков, ссадин и ран, поэтому затруднилась определить степень вреда здоровью, сообщили в Октябрьском районом суде.

Пострадавшая подала иск о возмещении причиненного морального вреда - по закону она имела право получить компенсацию от одного из участников ДТП.

В ее пользу суд взыскал с водителя «Газели» 40 000 рублей, решение вступило в законную силу.

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