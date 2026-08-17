Пензенец поджег «Мазду», чтобы отомстить ее владельцу

На 36-летнего пензенца завели уголовное дело. Он поджег чужой автомобиль, чтобы отомстить его владельцу за конфликт на дороге. 43-летний потерпевший обратился в полицию.

Личность злоумышленника установили в течение суток по записям камеры наружного наблюдения: все произошло прямо под объективом.

На допросе мужчина пояснил, что в июне 2026 года ехал по одной из городских улиц, когда его подрезал водитель «Мазды». Попытка догнать обидчика успеха не возымела, но удалось запомнить госномер.

Владея нужными данными, пензенец сумел разыскать место стоянки иномарки. Прикрыв лицо рукой, он облил кузов горючей жидкостью, поджег и сбежал. Огонь сбил прохожий, благодаря чему соседние машины остались целы.

У «Мазды» практически полностью выгорела передняя левая часть. Нанесенный ущерб, по словам заявителя, составил около 500 000 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в региональном УМВД.