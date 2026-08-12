В Пензе осудили семью, обманувшую службу доставки магазина продуктов

Криминал

В Пензе осудили семью, обманувшую службу доставки магазина продуктов
Печать
Max

Перед судом предстали 5 жителей Пензы и области в возрасте от 22 до 55 лет, которых обвинили в мошенничестве при покупке продуктов.

Согласно материалам дела, 15 марта 2024 года 24-летний пензенец приобрел в интернете инструкцию, в которой говорилось, как обмануть магазин под видом покупки продуктов в его приложении. К делу он привлек родного и двоюродного братьев, мать и знакомого, предварительно обсудив план действий и роли каждого.

Злоумышленники создали множество аккаунтов в приложении магазина, заказывали через них доставку по разным адресам, оплачивая все с привязанных карт. После получения продуктов от курьеров пензенцы оформляли претензии в программе лояльности, указывая на то, что некоторые товары якобы не соответствуют списку выбранных в приложении или отсутствуют.

Сотрудники магазина рассматривали претензии и возвращали деньги. Доставленные продукты при этом оставались у злоумышленников.

«Таким образом с марта по август 2024 года подсудимые осуществили более 60 ложных заказов, похитив денежные средства юридического лица на сумму свыше 108 000 рублей», - рассказали в областной прокуратуре.

Во время расследования пензенцы признали свою вину и полностью возместили причиненный ущерб.

Им назначили наказание в виде штрафа от 10 000 до 45 000 рублей. Телефоны, которые злоумышленники использовали при обмане магазина, конфискованы. Пока приговор не вступил в силу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мошенничество магазин суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!