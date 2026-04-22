Юный сердобчанин шантажировал москвича интимными снимками

17-летний житель Сердобского района решил заработать легкие деньги шантажом. Его жертвой стал 16-летний москвич.

Житель столицы познакомился в интернете с девушкой. Завязалась переписка, во время которой подросток прислал подруге свои интимные снимки.

Спустя некоторое время москвичу позвонил незнакомец, представился сотрудником силового ведомства и угрожал распространить имеющиеся у него пикантные фото, если не получит деньги.

Подросток испугался и согласился заплатить. Он перевел 5 000 рублей на указанный номер карты, а затем обратился в полицию.

Правоохранители нашли шантажиста.

«Молодой человек вину в совершении преступления признал и дал показания. Он сообщил, что действовал с корыстной целью, дабы заработать легкие деньги», - рассказали в УМВД РФ по Пензенской области.

По факту шантажа возбудили уголовное дело.