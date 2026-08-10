«Порежу тебя»: на пензенца напали у надземного перехода в Арбекове

На 25-летнего пензенца напал вооруженный ножом незнакомец в балаклаве. Это случилось в ночное время у надземного перехода через трассу М-5, расположенного в Октябрьском районе недалеко от ТЦ «Мега-Пенза».

Мужчина обратил внимание на шедшего впереди человека в балаклаве и спортивной одежде еще в переходе и подумал, что тот возвращается с пробежки. Но потом он обнаружил, что незнакомец ждет его недалеко от ступеней - в темном месте, где освещение не такое яркое.

«Метра 2-3-4 между нами, он ко мне разворачивается, достает нож и говорит: давай все, сейчас порежу тебя. Я, недолго думая, начал убегать и убежал. Добежал до дома и вызвал полицию», - рассказал пензенец.

Сотрудники уголовного розыска в тот же день установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 29-летний житель расположенного неподалеку от надземного перехода дома.

«Я несколько в шоке, насколько быстро это все сделали. Когда я только сообщил об этом, через короткое время уже мне показывали видео с ним (подозреваемым. - Прим. ред.). Его задержали очень быстро, нашли очень быстро. Я радостно удивлен, что полиция так быстро работает», - отметил пострадавший.

На опознании он узнал нападавшего по глазам и голосу.

Подозреваемый дал признательные показания. «Он рассказал, что решил получить деньги незаконным путем. Для этого он надел балаклаву на голову, взял из дома нож и отправился на улицу. После того как он потерпел неудачу, вернулся в квартиру», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.