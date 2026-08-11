Госизмена: пензенец поддержал ВСУ криптовалютой

Криминал

Госизмена: пензенец поддержал ВСУ криптовалютой
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40-летнего жителя Пензенской области будут судить за государственную измену. Мужчина не согласен с проведением специальной военной операции на Украине и придерживается антироссийских взглядов.

Он сделал криптовалютный перевод на счет, используемый украинской организацией для сбора средств в поддержку ВСУ. Речь идет о деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Данный факт был выявлен, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«В настоящее время материалы переданы в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.

В середине июля стало известно, что 39-летнего жителя региона, признанного виновным в государственной измене, приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Он вступил в контакт с представителем спецслужбы Украины в Telegram и передал ему сведения о региональном предприятии.

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