Укравший женские сумки пензенец отправится в колонию особого режима

33-летний житель Пензы за 3 кражи отправится в колонию особого режима.

31 декабря прошлого года мужчина, будучи пьяным, забрался в одну из квартир в Засечном (дверь была не заперта) и похитил из прихожей кошелек с банковской картой. Злоумышленник дважды оплатил ею товары в магазине на общую сумму 2 379,89 рубля.

10 января 2026-го аналогичным образом горожанин проник в квартиру на проспекте Строителей. Там его добычей стали зимнее пальто, две женские сумки, кошелек и 500 рублей.

«Общая стоимость похищенного составила 16 690 рублей. Часть имущества на сумму 7 800 рублей впоследствии возвращена потерпевшей», - пояснили в областной прокуратуре.

Еще через несколько дней, 16 января, мужчина вытащил банковскую карту из кармана чужой куртки, висевшей в раздевалке птицефабрики (пензенец там подрабатывал). Ею он 6 раз оплатил товары на 2 470,80 рубля.

Когда преступника вычислили и задержали, он признал вину и раскаялся в содеянном. Как оказалось, ранее горожанин 5 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору Первомайский районный суд приговорил его к 4 годам колонии особого режима.

Посчитав решение чрезмерно суровым, мужчина обжаловал его, однако апелляцию оставили без удовлетворения, сообщили в Пензенском областном суде.