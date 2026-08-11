Водитель грузовика признал вину в смертельном ДТП под Виргой

51-летний водитель грузового автомобиля Fruehauf признал вину в смертельном ДТП под Виргой в Нижнеломовском районе. Авария произошла в 3:50 25 февраля 2026 года.

Мужчина ехал по трассе М-5 со стороны Пензы в направлении Москвы. Погода в тот день была плохой. На 560-м километре дороги водитель не выбрал безопасную скорость и потерял управление. Грузовик частично вылетел на обочину, затем его занесло, и он оказался на полосе встречного движения. Там прицеп столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado с 32-летним автомобилистом и двумя пассажирами-мужчинами.

В результате ДТП погибли водитель легковой машины и один из его пассажиров. Второй получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

«Эксперты провели техническое исследование транспортных средств и подтвердили нарушение правил дорожного движения», - рассказали в УМВД РФ по Пензенской области.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения.