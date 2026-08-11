У кузнечанина вымогали деньги, угрожая блокировкой телефона

Криминал

У кузнечанина вымогали деньги, угрожая блокировкой телефона
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23-летний житель Кузнецка стал целью вымогателя. Злоумышленник угрожал молодому человеку блокировкой сотового.

Горожанин получил соответствующее сообщение в мессенджере. Во время переписки незнакомец потребовал у молодого мужчины 5 000 рублей за сохранение возможности в дальнейшем пользоваться мобильным.

Кузнечанин отказался платить и обратился в полицию.

По факту вымогательства возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы, рассказали в УМВД РФ по Пензенской области.

Ранее сообщалось о 16-летнем жителе Воронежской области, который вымогал у 18-летнего пензенца деньги под угрозой распространения его интимных снимков.

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