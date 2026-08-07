Кузнечанин потерял более 17 млн после приглашения дочери на практику

46-летний житель Кузнецка потерял миллионы рублей после сообщения «преподавательницы» дочери.

Женщина написала ему в мессенджере, пригласила дочь горожанина на практику и прислала ссылку на видео. Кузнечанин перешел по ней и попал на сайт, похожий на портал госуслуг. После этого на мужчину посыпались сообщения о том, что его аккаунт взломан, а на его имя одобрены кредиты.

Испугавшись, кузнечанин позвонил по номеру, указанному в одном из таких сообщений. Ему ответил человек, представившийся сотрудником Центробанка РФ. Он рассказал мужчине, что произошла утечка данных и теперь цифровая подпись горожанина находится в руках злоумышленников. Чтобы не позволить аферистам перевести деньги на счета экстремистских организаций, нужно передать средства курьеру.

Поверив, кузнечанин на протяжении двух недель отдавал деньги неизвестным. Так он потерял все накопления, сумму от продажи дорогой машины и заемные средства. Общий ущерб превысил 17 млн рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полиция устанавливает личности злоумышленников, причастных к преступлению, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.