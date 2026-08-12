21-летний сельчанин валил дерево и случайно убил мужчину

В Наровчатском районе осудили 21-летнего жителя села Ковылкино за причинение смерти по неосторожности.

В декабре 2025 года молодой человек помогал ликвидировать деревья на территории частного дома, он управлял трактором. Зацепив один из стволов тросом, сельчанин стал тянуть его так, чтобы растение наклонилось и рухнуло в сторону от дома. В этот момент и случилось ЧП.

Так как дерево высохло, а его ветви цеплялись за ветви соседнего, при наклоне ствол разломился пополам. Верхняя часть растения отлетела в противоположную сторону и ударила 36-летнего мужчину, он получил травмы, от которых скончался в машине скорой помощи.

Молодой человек полностью признал свою вину и принес извинения близким погибшего. При вынесении решения учли, что подсудимый имеет множество грамот и благодарностей, впервые совершил преступление, а также приняли во внимание его возраст.

Сельчанина приговорили к 8 месяцам ограничения свободы, сообщили в Наровчатском районном суде.