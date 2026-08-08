В Пензе осудили алиментщика, продавшего матери машину

В Пензе перед судом предстал 43-летний мужчина, который продал матери свой арестованный автомобиль.

Горожанин накопил долг по алиментам на содержание маленького сына. Приставы арестовали его автомобиль «Шевроле-Нива», он был на ответственном хранении у пензенца.

В феврале 2026 года, чтобы избежать реализации машины, должник продал ее матери за 100 000 рублей.

«Судом мужчине за указанное преступление назначено наказание в виде 480 часов обязательных работ. Однако с учетом неотбытого им по ранее вынесенному приговору наказания окончательно ему назначено 2 года 2 месяца принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства», - сообщили в областной прокуратуре.

Пока приговор в законную силу не вступил.