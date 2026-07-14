Жителя региона приговорили к 13 годам колонии за госизмену

В Пензе осудили 39-летнего жителя региона, признанного виновным в государственной измене.

Мужчина вступил в контакт с представителем спецслужбы Украины в Telegram и передал ему сведения о региональном предприятии.

Подобную информацию можно использовать в деятельности, направленной против безопасности России.

Сотрудники областного управления ФСБ выявили этот факт и возбудили в отношении пензенца уголовное дело.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 300 000 рублей. Приговор вступил в силу, заключили в ФСБ.