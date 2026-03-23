В Пензе вынесли приговор двум адвокатам, обманывавшим клиентов

Криминал

Печать
Max

В Пензе Ленинский районный суд вынес приговор двум адвокатам по делу о крупном мошенничестве и покушении на него. Они давали клиентам невыполнимые обещания и присваивали деньги.

Так, с октября по ноябрь 2024 года адвокаты убедили мужчину, что помогут добиться возбуждения уголовного дела по его заявлениям. Взамен они потребовали 2,5 млн рублей для сотрудников правоохранительных органов и 200 000 - за посредничество.

На самом деле адвокаты не собирались передавать деньги кому-либо - они оставили их себе.

Во втором случае пензенцы с июля по август 2025 года пытались получить 1,5 млн рублей от клиента, которому пообещали за эти деньги добиться условно-досрочного освобождения его брата из колонии строгого режима. Взять всю сумму адвокаты не успели - только 200 000 рублей якобы за подготовку документов и посредничество. 6 ноября их задержали.

Мужчины признали вину и возместили причиненный ущерб. Суд назначил каждому из них по 4 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в областной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мошенничество суд адвокат
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!