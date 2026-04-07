Жителя Кузнецка обвинили в убийстве 37-летнего мужчины

Жителя Кузнецка обвинили в убийстве 37-летнего мужчины
57-летний житель Кузнецка предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Его жертвой стал 37-летний собутыльник.

По версии следствия, 13 декабря 2025 года мужчина распивал спиртное в компании сожительницы и ее приятелей и во время застолья поссорился с одним из гостей.

Перепалка завершилась тем, что кузнечанин схватил нож и 2 раза ударил в грудь своего оппонента. От полученных ран тот скончался на месте.

Свою вину мужчина признал. Его заключили под стражу.

Как сообщили в региональном СУ СКР, ранее агрессора уже судили - за кражи, преступления в сфере оборота наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы передали в суд для рассмотрения.

