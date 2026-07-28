Задержали пензенца, организовавшего тайный бизнес на рынке

Криминал

Задержали пензенца, организовавшего тайный бизнес на рынке
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61-летнего жителя Пензы подозревают в незаконном обороте немаркированной табачной продукции. Запрещенный товар мужчина продавал на рынке.

Полицейские нашли нарушителя и задержали его. Во время обыска в торговом павильоне правоохранители изъяли 1 820 пачек сигарет стоимостью не менее 145 000 рублей.

Выяснилось, что пензенец, трудившийся продавцом, решил дополнительно заработать за спиной нанимателя и предлагал клиентам немаркированный табак.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет, сообщили в региональном УМВД РФ.

Ранее на рынке в Октябрьском районе задержали 43-летнего жителя Пензы. В багажнике его автомобиля нашли около 4 000 немаркированных пачек сигарет на сумму порядка 278 000 рублей.

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