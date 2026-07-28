Молодого пензенца лишили свободы за содействие террористам

Криминал

Молодого пензенца лишили свободы за содействие террористам
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Центральный окружной военный суд вынес приговор 24-летнему жителю Пензенской области за содействие терроризму. Он перевел деньги проукраинскому движению.

Согласно материалам дела, мужчина знал, что организацию внесли в реестр террористических, и все равно сделал несколько переводов через интернет для финансирования ее деятельности.

«Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в региональном УФСБ России.

Пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее за содействие террористам осудили 45-летнего жителя области. Он 19 раз перевел деньги проукраинскому движению, в общей сложности отправив за границу более 100 000 рублей.

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