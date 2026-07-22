В Сердобском районе брат оформил кредиты на сестру с ее телефона

38-летний житель Сердобского района повесил кредитные долги на старшую сестру. 46-летняя женщина узнала о проблеме, когда стала получать уведомления о просрочке по платежам, хотя никаких займов не брала.

Злоумышленника установили и задержали, он дал признательные показания.

Как выяснилось, мужчина оформил с телефона родственницы договоры с микрофинансовыми организациями, пока та была у него в гостях. Нужные для анкеты данные он скопировал из личного кабинета на портале госуслуг.

Далее через приложение маркетплейса сердобчанин купил в рассрочку 3 сотовых телефона и перепродал на той же платформе. Всего он похитил около 150 000 рублей: 100 000 ушло на оплату товара, остальное - на личные нужды.

«Я одна дочь воспитываю, работаю уборщицей, для меня это ущерб достаточно крупный. Выплатить я не смогла бы», - прокомментировала обманутая женщина.

Нечистому на руку брату предстоит ответить по двум статьям УК РФ - за мошенничество и за неправомерный доступ к охраняемой законом информации, сообщили в пресс-службе областного УМВД.