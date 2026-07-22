16-летняя кузнечанка обокрала подругу матери

16-летняя жительница Кузнецка подозревается в краже 50 000 рублей с банковского счета знакомой своей матери.

Преступление было совершено в конце июня.

Девушка находилась рядом, когда потерпевшая снимала деньги с карты, и запомнила ПИН-код. Потом она украла карту из сумки женщины.

С добычей юная кузнечанка отправилась к банкомату и сняла 50 000 рублей. Она потратила их на личные нужны - оплату различных товаров.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенной кражи, закрепление доказательственной базы. Принимаются меры к возмещению причиненного материального ущерба», - сообщили в областном управлении СКР.