Саратовец приехал в Пензу на лечение и попал под следствие

Криминал

Саратовец приехал в Пензу на лечение и попал под следствие
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24-летний житель Саратова, приехавший в Пензу на лечение, стал фигурантом дела об угоне. Заявление в полицию подала 41-летняя владелица Hyundai Solaris.

Саратовец приехал в Пензу на лечение и попал под следствие

Злоумышленника нашли в тот же день на базе отдыха. На допросе он пояснил, что во время прогулки увидел в одном из дворов бутылку с алкоголем, стоящую около скамейки.

Саратовец приехал в Пензу на лечение и попал под следствие

После того как спиртное было выпито, внимание молодого человека привлек припаркованный поблизости незапертый автомобиль. В замке зажигания остались ключи.

Не устояв перед возможностями, саратовец поехал кататься. Добравшись до базы отдыха, он поставил машину на стоянку и отправился поискать еще алкоголя.

Саратовец приехал в Пензу на лечение и попал под следствие

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в областном УМВД.

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