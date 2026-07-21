Саратовец приехал в Пензу на лечение и попал под следствие

24-летний житель Саратова, приехавший в Пензу на лечение, стал фигурантом дела об угоне. Заявление в полицию подала 41-летняя владелица Hyundai Solaris.

Злоумышленника нашли в тот же день на базе отдыха. На допросе он пояснил, что во время прогулки увидел в одном из дворов бутылку с алкоголем, стоящую около скамейки.

После того как спиртное было выпито, внимание молодого человека привлек припаркованный поблизости незапертый автомобиль. В замке зажигания остались ключи.

Не устояв перед возможностями, саратовец поехал кататься. Добравшись до базы отдыха, он поставил машину на стоянку и отправился поискать еще алкоголя.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в областном УМВД.