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Криминал

Пензенец попытался послать за границу ядовитое вещество

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В Пензенской области задержали 40-летнего мужчину, который попытался отправить за границу ядовитое вещество.

Он решил передать через курьерскую службу доставки посылку с ртутью. Она должна была прийти на территорию государства, являющегося членом Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза.

При передаче ртути курьеру пензенца задержали сотрудники регионального управления ФСБ России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 226.1 УК России (покушение на незаконное перемещение через границу ядовитых веществ).

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - сообщили в пресс-службе управления.

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