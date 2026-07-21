Пензенца посадили за необычный подарок на день рождения

В Пензе 44-летнего местного жителя отправили в колонию за распространение наркотиков.

В апреле этого года мужчина нашел тайник с мефедроном и забрал запрещенное вещество для личного употребления.

В этот же день он отправился на празднование дня рождения знакомой в бар и прихватил наркотик с собой. Там в уборной пензенец угостил мефедроном именинницу, диджея и еще одного гостя заведения.

Именно в тот вечер правоохранители проводили в баре оперативное мероприятие по выявлению лиц, причастных к распространению наркотиков.

Во время задержания мужчина попытался избавиться от оставшейся части порошка, но вещество все-таки обнаружили и изъяли.

На суде пензенец признал вину.

Ему назначили наказание в виде 5 с половиной лет колонии строгого режима, сообщили в областной прокуратуре.