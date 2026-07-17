Жительница Каменки согласилась на спонтанную свадьбу и украла кольцо

22-летнюю жительницу Каменки осудили за кражу у жениха обручального кольца и банковской карты.

26 сентября прошлого года девушка выпивала у своей подруги, где познакомилась с мужчиной, который спонтанно предложил ей выйти за него замуж и сразу же сходил в магазин за золотыми кольцами. Девушка согласилась, и они надели кольца друг другу на пальцы.

Однако, когда мужчина уснул, идиллии пришел конец: новоиспеченная невеста сняла с него кольцо стоимостью 32 495 рублей, прихватила карту, от которой к тому моменту уже знала ПИН-код, и ушла, впоследствии обналичив 355 000 рублей.

Когда девушку задержали, выяснилось, что за плечами у нее еще два преступления. Так, в отношении жительницы Каменки заведено уголовное дело по факту неуплаты алиментов на трехлетнего сына, долг составляет более 319 000 рублей, уточнили в региональной прокуратуре.

Кроме того, 16 сентября 2025 года девушка украла деньги у пожилых супругов, которым помогала по хозяйству. После уборки в доме она заметила сумку с кошельком и не устояла - взяла оттуда 5 000 рублей. На них злоумышленница купила алкоголь, цветы и продукты.

Девушка признала вину в преступлениях, полностью возместила ущерб пожилой паре и частично - бывшему жениху.

Ей назначили наказание в виде 1 года колонии общего режима, обязав выплатить потерпевшему оставшуюся часть денег.

Посчитав приговор слишком суровым, жительница Каменки подала апелляцию, однако решение оставили без изменения, сообщили в Пензенском областном суде.