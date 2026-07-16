Зареченец набросился на водителя из-за невключенного поворотника

Криминал

Зареченец набросился на водителя из-за невключенного поворотника
Печать
Max

35-летний житель Заречного отправится в колонию за хулиганство. Мужчина, уже имеющий судимость, набросился на автомобилиста.

В октябре 2025 года, будучи нетрезвым, он вышел на прогулку с приятелями. Компания переходила дорогу в неположенном месте, когда водитель поблизости начал поворачивать налево.

Зареченцу показалось, что световой сигнал не включен. В возмущении он подошел к машине и стал бить по ней кулаком, расколотив в итоге лобовое стекло и оторвав правое зеркало. На капоте и правой передней двери остались вмятины, поцарапалась краска.

При этом горожанин осыпал водителя грубой нецензурной бранью, затем открыл дверь для пассажиров и ударил того ногой в голову.

С учетом стоимости восстановления транспорта причиненный ущерб оценили в 72 300 рублей. Кроме того, у автомобилиста зафиксировали травму - кровоподтек на правой щеке, сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

Агрессор полностью признал вину. Его приговорили к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
заречный автомобиль суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!