Зареченка поверила виртуальному знакомому и отдала машину

Доверие 56-летней жительницы Заречного предал знакомый из интернета. Женщина отдала ему машину и потеряла ее. Она обратилась за помощью в полицию.

Правоохранители выяснили, что между зареченкой и ее знакомым, 57-летним жителем Татарстана, была устная договоренность: она оформляет кредит на свое имя, приобретает автомобиль и передает мужчине.

Зареченка взяла в банке 1 400 000 рублей и купила «Ладу-Ларгус».

Знакомый обещал, что будет сам вносить платежи в срок. Некоторое время он так и делал, а потом перестал. Тогда зареченка стала требовать вернуть машину, но он все время просил подождать, дав ему время на решение проблем.

«Ладу-Ларгус» татарстанец прятал, а кредитные обязательства продолжал игнорировать.

По факту самоуправства мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы передали в суд, сообщили в региональном УМВД РФ.